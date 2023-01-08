أذربيجان: تطعيم 431 جرعة من لقاح كورونا في 8 يناير

باكو، 8 يناير (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 431 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 8 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 243 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و47 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 115 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و26 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و935 ألف و174 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و398 ألف و628 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و875 ألف و746 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و395 ألف و811 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و789 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.