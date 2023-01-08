لاعبة الشطرنج الأذربيجانية تفوز بالذهبية في مسابقة دولية بالصين

باكو، 8 يناير (أذرتاج) فازت لاعبة الشطرنج الأذربيجانية جوناي محمدزاده بالميدالية الذهبية في المسابقة الدولية “The Belt and Road 2023 to World Chess Woman’s Summit” المقامة في مدينة سيان الصينية. أفادت أذرتاج ان اللاعبة الأذربيجانية حصلت على 8.5 نقاط من 11 جولة بينما احتلت الممثلة الكازاخستانية بيبيسارا اسابايفا المرتبة الثانية بنفس النقاط بسبب المؤشرات الإضافية. شاركت في المسابقة 12 لاعبة من 7 بلدان.

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