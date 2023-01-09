البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 9 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 9 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0095
أورو EUR 1 1.815
دولار أسترالي AUD 1 1.1775
روبل بيلاروس BYN 1 0.6734
ريال برازيلي BRL 1 0.3253
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0996
كرون دنماركي DKK 1 0.244
لاري جورجي GEL 1 0.6298
روبي هندي INR 1 0.0206
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2178
دولار كندا CAD 1 1.2682
دينار الكويت KWD 1 5.5536
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3885
بيسو المكسيك MXN 1 0.089
جنيه مصري EGP 1 0.0625
لاي مولدوفا MDL 1 0.0885
كرون النرويج NOK 1 0.1704
زلوتي بولندا PLN 1 0.3874
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199
روبل روسي RUB 1 0.0235
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2547
دولار سنغافورة SGD 1 1.2774
ريال السعودية SAR 1 0.4524
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.166
دولار تايوان TWD 1 0.0557
ليرة تركيا TRY 1 0.0908
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0463
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0872
كرون التشيك CZK 1 0.0758
يوان الصين CNY 1 0.2505
جنيه إنكلترا GBP 1 2.064
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4855
كرون السويد SEK 1 0.1619
فرنك سويسرا CHF 1 1.836
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1365
ليرة لبنان LBP 100 0.1119
ين اليابان JPY 100 1.2906
بيسو تشيلي CLP 100 0.2019
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109
ريال إيران IRR 100 0.004
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