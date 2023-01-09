البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 9 يناير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 9 يناير كانون الثاني اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0095

أورو EUR 1 1.815

دولار أسترالي AUD 1 1.1775

روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

ريال برازيلي BRL 1 0.3253

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0996

كرون دنماركي DKK 1 0.244

لاري جورجي GEL 1 0.6298

روبي هندي INR 1 0.0206

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2178

دولار كندا CAD 1 1.2682

دينار الكويت KWD 1 5.5536

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3885

بيسو المكسيك MXN 1 0.089

جنيه مصري EGP 1 0.0625

لاي مولدوفا MDL 1 0.0885

كرون النرويج NOK 1 0.1704

زلوتي بولندا PLN 1 0.3874

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

روبل روسي RUB 1 0.0235

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2547

دولار سنغافورة SGD 1 1.2774

ريال السعودية SAR 1 0.4524

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.166

دولار تايوان TWD 1 0.0557

ليرة تركيا TRY 1 0.0908

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0463

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0872

كرون التشيك CZK 1 0.0758

يوان الصين CNY 1 0.2505

جنيه إنكلترا GBP 1 2.064

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4855

كرون السويد SEK 1 0.1619

فرنك سويسرا CHF 1 1.836

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1365

ليرة لبنان LBP 100 0.1119

ين اليابان JPY 100 1.2906

بيسو تشيلي CLP 100 0.2019

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

ريال إيران IRR 100 0.004