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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٣٦]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 9 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 9 يناير كانون الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0095

    أورو EUR 1 1.815

    دولار أسترالي AUD 1 1.1775

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

    ريال برازيلي BRL 1 0.3253

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0996

    كرون دنماركي DKK 1 0.244

    لاري جورجي GEL 1 0.6298

    روبي هندي INR 1 0.0206

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2178

    دولار كندا CAD 1 1.2682

    دينار الكويت KWD 1 5.5536

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3885

    بيسو المكسيك MXN 1 0.089

    جنيه مصري EGP 1 0.0625

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0885

    كرون النرويج NOK 1 0.1704

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3874

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

    روبل روسي RUB 1 0.0235

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2547

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2774

    ريال السعودية SAR 1 0.4524

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.166

    دولار تايوان TWD 1 0.0557

    ليرة تركيا TRY 1 0.0908

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0463

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0872

    كرون التشيك CZK 1 0.0758

    يوان الصين CNY 1 0.2505

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.064

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4855

    كرون السويد SEK 1 0.1619

    فرنك سويسرا CHF 1 1.836

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1365

    ليرة لبنان LBP 100 0.1119

    ين اليابان JPY 100 1.2906

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2019

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

    ريال إيران IRR 100 0.004

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