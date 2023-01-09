الرئيس إلهام علييف يحضر الحفل المكرس للإنجازات الرياضية في العام الماضي

باكو، 9 يناير، (أذرتاج)

أقيم الحفل المكرس للإنجازات الرياضية لعام 2022 في 9 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية إلهام علييف شارك في الحفل.

ألقى رئيس الدولة كلمة في هذا الحدث.

ثم تم تقديم الجوائز للرياضيين والمتخصصين في الرياضة الذين ساهموا في تطوير الرياضة في أذربيجان.