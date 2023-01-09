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    تساقط الثلوج الكثيفة في مدينة شوشا

    ٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١١:٢٢]
    تساقط الثلوج الكثيفة في مدينة شوشا

    باكو، 9 يناير (أذرتاج)

    يستمر تساقط الثلوج الكثيفة في مدينة شوشا بدءا من ليلة الثامن من يناير. تتجاوز كثافة الثلوج 15-14 سم. نتيجة اتخاذ التدابير الاستباقية الضرورية لمواجهة تردي أحوال الطقس، لا تثير الثلوج الكثيفة اية مشاكل في الطرق البرية وفي حركة المرور.

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