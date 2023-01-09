شاماخي يتنافس مع 3 أندية دولية ضمن معسكره الشتوي في تركيا
AzerTAg.az
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١١:٢٥]
باكو، 9 يناير، أذرتاج
غادر نادي شاماخي لكرة القدم إلى تركيا لإقامة المرحلة الثانية من معسكره الشتوي في أنطاليا.
ويخطط النادي إقامة 3 مباريات ودية خلال المعسكر الشتوي الذي يستغرق 11 يومًا.
ويتنافس شاماخي في 11 يناير مع قيصر الكازاخي وبوتاشاني الروماني وفي 18 يناير مع نابريداك الصربي.
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