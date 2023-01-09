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    كبز كنجة يفسخ عقدي لاعبين

    ٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٢]
    كبز كنجة يفسخ عقدي لاعبين

    باكو، 9 يناير، أذرتاج

    فسخ نادي كبز كنجة لكرة القدم عقدي لاعبين.

    قال النادي في بيان إن قيادة النادي فسخت عقدي اللاعبين علي صمدوف وزاهد محمدوف عن التراضي.

    ورفعت القيادة الشكر على خدماتهما متمنية لهما نجاحا في مشوارهما اللاحق.

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