قرية حسنلار لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 9 يناير (أذرتاج)

تقع قرية حسنلار لمحافظة كلبجار في الدائرة الإدارية لقرية يئلليجه على أحضان سلسلة جبال كويجه الشرقية.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993.

تم تحرير القرية اثناء استرداد محافظة كلبجار الى سيادة أذربيجان في 25 نوفمبر بموجب البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر عام 2020 بعد انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.

تقدم وكالة أذرتاج صورا من القرية التي تعرضت لأعمال التخريب والدمار في فترة الاحتلال الأرميني.