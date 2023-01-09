النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني تهنئ الطائفة المسيحية في أذربيجان بمناسبة عيد الفصح
AzerTAg.az
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:١٨]
باكو، 9 يناير، (أذرتاج)
كتبت النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستغرام بمناسبة عيد الفصح.
وجاء في التدوينة: "أهنئ الطائفة المسيحية في أذربيجان من صميم القلب بمناسبة عيد الفصح وأتمنى لجميع مواطنينا موفور الصحة والسعادة ".
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٥٥]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٠٠]
٠٥.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٢٧]
٠٥.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٢٦]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٥٨]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٥٥]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٥]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٣:٠٧]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٣]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٣٠]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٨]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٢٧]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣٢]
٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٥]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٣]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٣:٣٧]
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٨]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٥]
٠٨.٠١.٢٠٢٣ [٢٠:١٥]
٠٨.٠١.٢٠٢٣ [٢٠:١٠]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٤]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٢]
٠٨.٠١.٢٠٢٣ [١٩:٠٢]
٠٧.٠١.٢٠٢٣ [١٣:٥٧]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٣:١٠]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١١:٢٢]
٠٧.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٧]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك