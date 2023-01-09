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    أخبار رسمية


    النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني تهنئ الطائفة المسيحية في أذربيجان بمناسبة عيد الفصح

    ٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:١٨]
    النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني تهنئ الطائفة المسيحية في أذربيجان بمناسبة عيد الفصح

    باكو، 9 يناير، (أذرتاج)

    كتبت النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستغرام بمناسبة عيد الفصح.

    وجاء في التدوينة: "أهنئ الطائفة المسيحية في أذربيجان من صميم القلب بمناسبة عيد الفصح وأتمنى لجميع مواطنينا موفور الصحة والسعادة ".

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