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    المنطقة الشمالية: سماكة الثلوج في قوبا تبلغ 21 سم

    ٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٥‎]
    المنطقة الشمالية: سماكة الثلوج في قوبا تبلغ 21 سم

    قوبا، 9 يناير، (أذرتاج)

    تساقط معظم الثلوج في قرية خالطان في محافظة قوبا بالمنطقة الشمالية الأذربيجانية. يصل ارتفاع الثلج إلى 21 سم و20 سم في وسط منطقة قوبا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز الأرصاد الجوية الإقليمي الشمالي الشرقي انه تم تسجيل أدنى درجة حرارة في المناطق الشمالية (17.3 درجة تحت الصفر) في قرية قيريز في قوبا. من المثير للاهتمام أن ارتفاع الثلوج في قريتي قيريز وخيناليق يبلغ سنتيمترا واحدا فقط.

    تم تسجيل 13 سم من الثلوج في وسط محافظة قوصار و10 سم في قرية لازا و16 سم من الثلوج في بلدة آلتيآغاج لمحافظة خيزي.

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