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    تخطيط استثمار 171 مليون مانات في المناطق الصناعية

    ٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٣:٠٧]
    تخطيط استثمار 171 مليون مانات في المناطق الصناعية

    باكو، 9 يناير، (أذرتاج)

    حصل 28 كيانا تجاريا على صفة الإقامة في المجمعات الصناعية التي تديرها وكالة تنمية المناطق الاقتصادية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذا قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.

    وقال الوزير إنه من المخطط استثمار ما مجموعه 171 مليون مانات وخلق أكثر من 2400 فرصة عمل من قبل المقيمين المسجلين.

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