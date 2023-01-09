باكو تكتسي بحلتها البيضاء (صور)
AzerTAg.az
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٣:١٠]
باكو، 9 يناير، (أذرتاج)
اكتست مدينة باكو بحلتها البيضاء حيث تشهد تساقط أول ثلوج في هذا الموسم. يزين الطقس الثلجي الحالي عاصمتنا بجمال رائع.
يذكر أنه منذ 7 يناير، تغيرت الأحوال الجوية في أراضي أذربيجان بشكل حاد، تساقطت الثلوج بكثافة وتجمدت الطرق.
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