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    باكو تكتسي بحلتها البيضاء (صور)

    ٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٣:١٠]

    باكو، 9 يناير، (أذرتاج)

    اكتست مدينة باكو بحلتها البيضاء حيث تشهد تساقط أول ثلوج في هذا الموسم. يزين الطقس الثلجي الحالي عاصمتنا بجمال رائع.

    يذكر أنه منذ 7 يناير، تغيرت الأحوال الجوية في أراضي أذربيجان بشكل حاد، تساقطت الثلوج بكثافة وتجمدت الطرق.

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