كازاخستان: يتوقع انخفاض درجة الحرارة الى 43 درجة تحت الصفر

باكو، 9 يناير (أذرتاج)

يتوقع الصقيع الشديد في معظم أراضي كازاخستان في 12-10 يناير نتيجة دخول الإعصار الشمالي البارد الى أجواء البلد.

أفادت أذرتاج نقلا عن موقع "سينترال اسيا" ان الاعصار المضاد يؤدي الى تساقط الثلوج الكثيفة في المناطق الجبلية مع انخفاض درجة الحرارة الى 35-27 درجة مئوية تحت الصفر ليلا و25-15 درجة مئوية تحت الصفر نهارا في غرب البلد، والى 23-12 درجة مئوية تحت الصفر ليلا و15-5 درجة مئوية تحت الصفر نهارا في جنوبي غرب البلد، الى 43-30 درجة مئوية تحت الصفر ليلا و33-23 درجة مئوية تحت الصفر نهارا في شرق البلد والى 31-20 درجة مئوية تحت الصفر ليلا و23-12 درجة مئوية تحت الصفر جنوب وجنوبي شرق البلد.