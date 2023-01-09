الرئيس إلهام علييف: العام الماضي كان ناجحا للرياضة الأذربيجانية، كما كان كل عام

باكو، 9 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في افتتاح حفل إنجازات رياضة أذربيجان عام 2022م وتكريم الرياضيين إن العام الماضي كان ناجحا بالنسبة للرياضة الأذربيجانية كما كان في كل عام ومن الممكن أن نشيد بالأعمال المنجزة على نطاق البلد على وجه العموم.

وأشار الرئيس إلهام علييف إلى إنجاز جميع المهام المنوطة مطلع العام الماضي، مفيدا أن أذربيجان تشهد نموا سريعا مشيرا الى ان الرياضة كجزء من حياتنا قد تطورت ضمن النزعة التنموية العامة. وتدل عليه إنجازات رياضيينا وفي الوقت ذاته تثبت الفعاليات الرياضية الدولية المختلفة التي استضافها البلد أن أذربيجان بلد رياضي أيضا وان السياسة المنتهجة ككل في السنوات الأخيرة تعطي ثمارها الجميلة.