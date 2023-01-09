  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: حصول رياضيينا على أكثر من 800 ميدالية في المسابقات الدولية إنجاز كبير

    ٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٨]
    الرئيس إلهام علييف: حصول رياضيينا على أكثر من 800 ميدالية في المسابقات الدولية إنجاز كبير

    باكو، 9 يناير، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في افتتاح حفل إنجازات رياضة أذربيجان عام 2022م وتكريم الرياضيين إن رياضيينا حصلوا على أكثر من 800 ميدالية في المسابقات الدولية و حوالي 300 منها ميدالية ذهبية.

    ووصف رئيس الدولة نتائج العام الماضي بإنجاز كبير، مفيدا أن التنافس في مجال الرياضة يزداد في العالم وتظهر بلدان رياضية جديدة. وليس من السهل تحقيق نتائج عالية وإثبات القدرة كل عام.

    وأشار الرئيس إلهام علييف إلى أن رياضيي البلد مثلوا البلد تمثيلا يليق به في بطولات أوروبا والعالم. وقال الرئيس "إنني أود أن اذكر هنا من المسابقات الدولية ألعاب التضامن الإسلامي قبل 5 سنوات وكما تعلمون أن منتخب أذربيجان كان صاحب المرتبة الأولى في ألعاب التضامن الإسلامي المنظمة في باكو قبل 5 سنوات وهذه المرة احتل المركز الرابع برصيد 99 ميدالية

    بين 56 بلدا في مدينة قونية التركية وذلك يثبت مرة أخرى إنجازات أذربيجان في مجال الرياضة.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٢]
    الرئيس إلهام علييف: عام 2023م يكون حاسما لاستعدادات الألعاب الأولمبية الصيفية
    ٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٢٤]
    سيارتان خاصتان بقوات حفظ السلام الروسية تمران عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٥‎]
    الرئيس إلهام علييف: العام الماضي كان ناجحا للرياضة الأذربيجانية، كما كان كل عام
    ٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٣:١٢]
    23 شاحنة تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع