الرئيس إلهام علييف: حصول رياضيينا على أكثر من 800 ميدالية في المسابقات الدولية إنجاز كبير

باكو، 9 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في افتتاح حفل إنجازات رياضة أذربيجان عام 2022م وتكريم الرياضيين إن رياضيينا حصلوا على أكثر من 800 ميدالية في المسابقات الدولية و حوالي 300 منها ميدالية ذهبية.

ووصف رئيس الدولة نتائج العام الماضي بإنجاز كبير، مفيدا أن التنافس في مجال الرياضة يزداد في العالم وتظهر بلدان رياضية جديدة. وليس من السهل تحقيق نتائج عالية وإثبات القدرة كل عام.

وأشار الرئيس إلهام علييف إلى أن رياضيي البلد مثلوا البلد تمثيلا يليق به في بطولات أوروبا والعالم. وقال الرئيس "إنني أود أن اذكر هنا من المسابقات الدولية ألعاب التضامن الإسلامي قبل 5 سنوات وكما تعلمون أن منتخب أذربيجان كان صاحب المرتبة الأولى في ألعاب التضامن الإسلامي المنظمة في باكو قبل 5 سنوات وهذه المرة احتل المركز الرابع برصيد 99 ميدالية

بين 56 بلدا في مدينة قونية التركية وذلك يثبت مرة أخرى إنجازات أذربيجان في مجال الرياضة.