موريتانيا تصبح العضو الـ106 في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

باكو، 9 يناير (أذرتاج)

أكد مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اليوم الاثنين، أنه وافق على طلب موريتانيا للعضوية في البنك.

وجاء في بيان البنك أن موريتانيا ستصبح العضو الـ106 في المؤسسة المالية. وقبل ذلك، عليها استكمال الإجراءات الخاصة بالحصول على العضوية. وستكون موريتانيا الدولة الـ55 غير الآسيوية المشاركة في أنشطة البنك، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة تاس الروسية.

وأضاف البيان أن "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يرحب بموريتانيا كعضو محتمل".

كما أشار البنك أنه قد وافق على ثمانية مشاريع في إفريقيا، وخصص 1.58 مليار دولار لتنفيذها. وتمت الموافقة على آخر قرض في ديسمبر 2022، وتم تقديمه لمصر لتمويل المترو في مدينة الإسكندرية.

ويذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، برأسمال مسجل قدره 100 مليار دولار، تأسس بمبادرة من بكين لتمويل مشاريع البنية التحتية في دول المنطقة، وبدأ البنك عمله في عام 2016. وأصبحت روسيا مالكة 65362 من أسهمها، وحصلت على 5.92% من الأصوات. وإلى جانب روسيا، الصين (26.06%) والهند (7.5%) من ضمن أكبر ثلاثة مؤسسين.