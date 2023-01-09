الكرملين : الاتصالات بين بوتين وماكرون كانت مثمرة في السابق
AzerTAg.az
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٢٨]
باكو، 9 يناير (أذرتاج)
أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الاتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون كانت بناءة في المرحلة السابقة.
وقال بيسكوف: "بالنسبة للعلاقات بين بوتين وماكرون، فأنتم تدركون أنهما على اتصال.. هناك توقف مؤقت في الحوار، ولكن الاتصالات في المرحلة السابقة كانت مفيدة وبناءة على الرغم من وجود اختلافات في وجهات النظر".
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