الرئيس إلهام علييف: عام 2023م يكون حاسما لاستعدادات الألعاب الأولمبية الصيفية

باكو، 9 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في افتتاح حفل إنجازات رياضة أذربيجان عام 2022م وتكريم الرياضيين إن الرياضة حدث مهم في حياة اجتماعية لكل بلد وهذا يعدّ أولوية في بعض البلاد وكذلك في أذربيجان. واعتبر أننا على طريق سليم لأن شهرة بلدنا وفي الوقت ذاته دعاية نمط الحياة السليم يجب أن يكونا مهمين بالنسبة لكل بلد.

وأكد رئيس الدولة أن جميع الإمكانات موجودة اليوم للإدمان على الرياضة، مفيدا أن عدد المجمعات الأولمبية الرياضية يبلغ 50 عددا في الأقاليم وهذه العملية متواصلة وكذلك استضفنا في مدينة باكو أكبر الفعاليات الرياضية وسوف نستضيف مسابقات جديدة وتنظم بطولات العالم وأوروبا في البلد. وقد استضافت أذربيجان المسابقات المؤهلة للألعاب الأولمبية ولا يستبعد استضافتها في المستقبل أيضا.

وقال الرئيس إلهام علييف "إننا في المرحلة النهائية من الاستعدادات للألعاب الأولمبية الصيفية ويكون عام 2023م عامًا حاسما من حيث عدد كبير من المواصفات" وزاد انه لذلك ينبغي لكل من المجتمع الرياضي واللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات والأندية والجمعيات الرياضية أن تهدف قبل كل شيء في هذه المسابقة الى إثبات أذربيجان مرة أخرى قدرتها في الألعاب الأولمبية الصيفية أيضا.