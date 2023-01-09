الخطوط الجوية الأذربيجانية تبدأ رحلاتها بين باكو وألماتي
AzerTAg.az
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٥]
باكو، 9 يناير، (أذرتاج)
ستبدأ شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية (آزال) تسيير رحلاتها من مدينة باكو الى أكبر مدينة في كازاخستان - ألماتي في شهر مارس من عام 2023 في اطار تطوير برنامج الطيران.
أفادت وكالة أذرتاج ان شركة "آزال" تتوقع تسيير 3 رحلات في اتجاه باكو - ألماتي مرتين في الأسبوع أيام الثلاثاء والجمعة ابتداء من 17 مارس.
يذكر ان شركة الطيران الأذربيجانية المنخفضة التكلفة "بوتا إيرويز" تسير حاليا رحلات في اتجاه باكو - ألماتي 3 مرات في الأسبوع.
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