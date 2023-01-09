أذربيجان: 16 إصابة بكورونا في 9 يناير

باكو، 9 يناير، (اذرتاج)

سجلت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و18 حالة إصابة و3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 9 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 826 ألف و924 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 816 ألف و422 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و23 مريضا منهم ويستمر علاج 479 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1061 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و445 ألف و292 فحص.