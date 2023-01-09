أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 9 يناير
AzerTAg.az
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٨]
باكو، 9 يناير، (أذرتاج)
لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان خلال 9 يناير، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء.
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