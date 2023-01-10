صاحبة غفاروفا تلتقي رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني في انطاليا

باكو، 10 يناير (أذرتاج)

التقت صاحبة غفاروفا رئيسة المجلس الوطني الاذربيجاني مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي بجمهورية إيران الإسلامية محمد باقر قاليباف في 9 يناير، على هامش المشاركة في الدورة العامة الـ13 للجمعية البرلمانية الآسيوية.

أفادت وكالة انباء أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء المسائل الملحة للتعاون الثنائي والوضع الإقليمي في فترة ما بعد النزاع، والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك. قدمت صاحبة غفاروفا معلومات عن مبادرات أذربيجان لضمان السلام والامن في المنطقة وتطوير التعاون.

كذلك بحث الطرفان الوضع الحالي للعلاقات البرلمانية.