زيادة القاعدة النقدية

باكو، 10 يناير، (اذرتاج)

كان حجم القاعدة النقدية على نطاق البلد إلى 1 يناير 17 مليارا و460.3 مليون مانات.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن حجم القاعدة النقدية في أذربيجان أكثر قدر 752.1 مليون مانات قياسا إلى الفترة ذاتها من الشهر الماضي.