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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يرد على أسئلة القنوات التلفزيونية المحلية

    ١٠.٠١.٢٠٢٣ [١٠:١٢]

    باكو، 10 يناير، (أذرتاج)

    اجرت القنوات التلفزيونية المحلية اليوم حوارا مع الرئيس إلهام علييف.

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    الرئيس إلهام علييف يرد على أسئلة القنوات التلفزيونية المحلية الرئيس إلهام علييف يرد على أسئلة القنوات التلفزيونية المحلية الرئيس إلهام علييف يرد على أسئلة القنوات التلفزيونية المحلية الرئيس إلهام علييف يرد على أسئلة القنوات التلفزيونية المحلية الرئيس إلهام علييف يرد على أسئلة القنوات التلفزيونية المحلية