الرئيس إلهام علييف يرد على أسئلة القنوات التلفزيونية المحلية
AzerTAg.az
١٠.٠١.٢٠٢٣ [١٠:١٢]
باكو، 10 يناير، (أذرتاج)
اجرت القنوات التلفزيونية المحلية اليوم حوارا مع الرئيس إلهام علييف.
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