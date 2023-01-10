لقاء ثلاثي بين رؤساء برلمانات أذربيجان وتركيا وإيران في انطاليا

باكو، 10 يناير (أذرتاج)

عقد لقاء ثلاثي بين رؤساء برلمانات أذربيجان وتركيا وإيران على هامش الدورة العامة الـ13 للجمعية البرلمانية الآسيوية في أنطاليا.

أفادت أذرتاج ان رؤساء البرلمانات أشاروا الى أهمية مناقشات في إطار الدورة العامة الـ13 للجمعية البرلمانية الاسيوية في أنطاليا مشيدين بدور اللقاء الثلاثي في العلاقات بين الهيئات التشريعية.

تحدث المشاركون عن الوضع الإقليمي الحالي مع الإشارة الى التعاون في مجال الطاقة في المنطقة واهمية توسيع طرق المواصلات والدور المهم لمشاريع الطاقة والنقل في التنمية العامة الإقليمية. تم التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات لتوسيع التعاون والتجنب من التعامل الذي قد يثير التوتر ويضر بالاستقرار في المنطقة في الوقت الحالي.

اشير في اللقاء الى نشوء فرص جديدة في المنطقة بعد تحرير الأراضي الأذربيجانية من الاحتلال الأرميني الذي استمر 30 عاما ولفت مرة أخرى الى ضرورة توقيع معاهدة سلام لإحلال الاستقرار والامن الدائمين في المنطقة.

كذلك اجرت الأطراف تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.