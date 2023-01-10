البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 10 يناير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 10 يناير كانون الثاني اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0095

أورو EUR 1 1.7887

دولار أسترالي AUD 1 1.1498

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3176

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.099

كرون دنماركي DKK 1 0.2405

لاري جورجي GEL 1 0.6293

روبي هندي INR 1 0.0206

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177

دولار كندا CAD 1 1.253

دينار الكويت KWD 1 5.5408

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3869

بيسو المكسيك MXN 1 0.0881

جنيه مصري EGP 1 0.0624

لاي مولدوفا MDL 1 0.0886

كرون النرويج NOK 1 0.1661

زلوتي بولندا PLN 1 0.382

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

روبل روسي RUB 1 0.0236

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2668

دولار سنغافورة SGD 1 1.264

ريال السعودية SAR 1 0.4524

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655

دولار تايوان TWD 1 0.0554

ليرة تركيا TRY 1 0.0906

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0613

كرون التشيك CZK 1 0.0743

يوان الصين CNY 1 0.2481

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0262

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4794

كرون السويد SEK 1 0.1593

فرنك سويسرا CHF 1 1.8151

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1343

ليرة لبنان LBP 100 0.1119

ين اليابان JPY 100 1.269

بيسو تشيلي CLP 100 0.1994

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

ريال إيران IRR 100 0.004