البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 10 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 10 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0095
أورو EUR 1 1.7887
دولار أسترالي AUD 1 1.1498
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3176
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.099
كرون دنماركي DKK 1 0.2405
لاري جورجي GEL 1 0.6293
روبي هندي INR 1 0.0206
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177
دولار كندا CAD 1 1.253
دينار الكويت KWD 1 5.5408
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3869
بيسو المكسيك MXN 1 0.0881
جنيه مصري EGP 1 0.0624
لاي مولدوفا MDL 1 0.0886
كرون النرويج NOK 1 0.1661
زلوتي بولندا PLN 1 0.382
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199
روبل روسي RUB 1 0.0236
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2668
دولار سنغافورة SGD 1 1.264
ريال السعودية SAR 1 0.4524
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655
دولار تايوان TWD 1 0.0554
ليرة تركيا TRY 1 0.0906
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0613
كرون التشيك CZK 1 0.0743
يوان الصين CNY 1 0.2481
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0262
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4794
كرون السويد SEK 1 0.1593
فرنك سويسرا CHF 1 1.8151
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1343
ليرة لبنان LBP 100 0.1119
ين اليابان JPY 100 1.269
بيسو تشيلي CLP 100 0.1994
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109
ريال إيران IRR 100 0.004
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