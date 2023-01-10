السعودية تعيد أعداد الحجاج الموسم المقبل إلى سابق عهدها قبل كورونا ودون قيود على العمر

باكو، 10 يناير (أذرتاج)

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عودة أعداد الحجاج في موسم الحج المقبل (1444 هـ – 2023م) إلى ما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بدون أي قيود على العمر.

وقال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة، خلال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج 2023″، إنه سيتم السماح لأي بعثة حج من أي مكان في العالم بالتعامل مع أي شركة مرخصة تحقق المتطلبات التي يحتاجها حجاج تلك الدول، وذلك بهدف التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، حسبما أفادت أذرتاج نقلا موقع "فانا نيوز".

وأضاف أنه سيتم تخفيض تكلفة التأمين على المعتمرين من 235 ريالا إلى 88 ريالا، اعتبارا من غد الثلاثاء، كما سيتم كذلك تخفيض تكلفة التأمين للحجاج من 109 ريالات إلى 29 ريالا، مشيرا إلى أن أي قادم للمملكة بتأشيرة عمرة يمكنه زيارة أي مدينة في البلاد، وكذلك أي زائر للمملكة متاح له أداء العمرة في أي وقت.

وكانت السعودية قد قلصت أعداد الحجاج خلال العامين 2020 و2021 بشكل كبير بسبب التدابير والإجراءات الوقائية جراء انتشار جائحة كورونا، قبل أن ترفع عدد الحجاج في الموسم الماضي (1443هـ / 2022م) إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول، ومع الأخذ بالتوصيات الصحية، على أن لا تزيد أعمار الحجاج عن 65 عاما.