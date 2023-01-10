مناقشة توسيع العلاقات التجارية مع رجال الأعمال الطاجيكيين
AzerTAg.az
١٠.٠١.٢٠٢٣ [١١:٢٩]
باكو، 10 يناير، (أذرتاج)
التقى رئيس هيئة إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) أورخان محمدوف مع سفير طاجيكستان في اذربيجان رستم سولييف.
أفادت وكالة اذرتاج انه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء بين رجال الأعمال في البلدين حول توسيع العلاقات التجارية وفرص التعاون المشترك للشركات الصغيرة والمتوسطة.
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