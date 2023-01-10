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    اجمالي صادرات أذربيجان يبلغ 38.1 مليار دولار

    ١٠.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٧]

    باكو، 10 يناير، (اذرتاج)

    بلغ إجمالي صادرات أذربيجان 38.1 مليار دولار والصادرات في القطاع غير النفطي 3 مليارات دولار أمريكي خلال اشهر يناير- ديسمبر من العام الماضي.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصال ان الصادرات في القطاع غير النفطي زادت بنسبة 10.3 في المائة مقارنة بـ12 شهرا من عام 2021. وزادت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 57.7 بالمائة وصادرات المعادن الحديدية ومنتجاتها بنسبة 17.5 بالمائة وصادرات الألمنيوم ومنتجاته بنسبة 15.4 بالمائة وصادرات الشاي بنسبة 35.6 بالمائة. وبلغت القيمة الإحصائية للصادرات المجمعة للمنتجات الزراعية والصناعية الزراعية 912.4 مليون دولار أمريكي. وشكلت منتجات الفاكهة والخضروات المصدرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير 93 في المائة من مجموعة المنتجات الزراعية. وارتفعت قيمة المنتجات الزراعية الصناعية بنسبة 35.4 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

    وبلغت الصادرات غير البترولية 303.5 مليون دولار وقيمة الصادرات من المنتجات الغذائية 105.6 مليون دولار وصادرات المنتجات غير الغذائية 197.9 مليون دولار خلال شهر ديسمبر من عام 2022.

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    اجمالي صادرات أذربيجان يبلغ 38.1 مليار دولار اجمالي صادرات أذربيجان يبلغ 38.1 مليار دولار اجمالي صادرات أذربيجان يبلغ 38.1 مليار دولار اجمالي صادرات أذربيجان يبلغ 38.1 مليار دولار