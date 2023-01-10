أذربيجان تخصص مساعدة مالية إضافية بمقدار مليوني دولار الى باكستان

باكو، 10 يناير (أذرتاج)

انعقد في 9 يناير في جنيف المؤتمر الدولي لتكيف باكستان مع التغير المناخي، الذي استضافته حكومة باكستان والأمم المتحدة.

وشارك في المؤتمر رئيس الوزراء شهباز شريف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وكذلك عرض فيه خطاب مسجل للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى جانب حضور ممثلي 46 بلدا و48 مؤسسة مالية دولية ومجتمع مدني.

شارك نائب وزير الخارجية الاذربيجاني إلنور محمدوف عبر الاتصال المرئي في الحدث.

وفي افتتاح المؤتمر دعا أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس المجتمع الدولي للاستجابة لدعم شعب باكستان بالجهود والاستثمارات الضخمة لتقوية المجتمعات الباكستانية من أجل المستقبل، مشيراً إلى أن إعادة البناء بطريقة مرنة ستتجاوز تكلفتها 16 مليار دولار أمريكي، وستكون هناك حاجة للمزيد من التمويل على المدى الطويل، حسبما أفادت أذرتاج نقلا وكالة الانباء السعودية.

وأوضح أن هذا الدعم لا يشمل فقط جهود التعافي من الفيضانات وإعادة التأهيل، ولكن يشمل أيضاً تمويل مبادرات لمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الهائلة التي تواجهها باكستان، وإعادة إعمار المنازل والمباني، بالإضافة إلى إعادة تصميم البنية التحتية العامة بما في ذلك الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس، وكذلك خلق الوظائف والزراعة، ودعم النساء والأطفال.

كما دعا الأمين العام إلى التوصل لطرق مبتكرة لتمكين البلدان النامية من الحصول على إعفاء من الديون، والتمويل بشروط ميسرة، لافتاً الانتباه إلى أن البلدان النامية هي أكثر من يعاني من التغيرات المناخية رغم أنها الأقل مسؤولية في حدوثها، حيث أن نصيب باكستان من الانبعاثات المتسببة في تغير المناخ لا تتعدى 1% ولكنها تعاني من أسوأ الآثار.

وقال إن البلدان الواقعة على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ تحتاج إلى دعم هائل، داعياً البلدان المتقدمة للوفاء بالتزامها بمضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ.

قال نائب وزير الخارجية إلنور محمدوف في خطابه ان أذربيجان تشارك الشعب الباكستاني الصديق والشقيق وحكومته آلامه، وقدمت لهذا البلد مساعدات مالية بمقدار حوالي 7 ملايين دولار اجماليا منذ عام 2010 لدعم إزالة عواقب الفيضانات التي اجتاحت البلد في السنوات المختلفة. قال محمدوف ان أذربيجان قدمت الى باكستان مساعدة مالية بقدر مليوني دولار في أغسطس عام 2022 لإزالة عواقب الفيضانات الأخيرة التي أدت الى دمار وخراب كبير في البلد. كذلك أضاف ان أذربيجان، بتوجيهات من الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف، ستقدم مساعدة مالية إضافية بحجم مليوني دولار امريكي الى باكستان، نظرا لضخامة العواقب والخسائر.

وأدت الأمطار الموسمية القياسية وذوبان الكتل الجليدية بباكستان في سبتمبر إلى نزوح نحو ثمانية ملايين شخص ووفاة ما لا يقل عن 1700، في كارثة أرجعها الخبراء لتغير المناخ.