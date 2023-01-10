الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

باكو، 10 يناير، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 20 حالة حريق و 5 حالات حرجة وحالة حادث مروري تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الطوارئ 7 أشخاص ومنهم قاصر وأنقذ شخص محتجز داخل مركب نقل بعد اصابته بجروح مختلفة جراء اصطدام سيارة خفيفة بعماد على جانب الطريق بقصبة الحاج زين العابدين في مدينة سومغايت.

وتعاملت فرق البحث والإنقاذ مع بلاغ غرق شخص في مياه قناة يوخاري شروان في قسمها الذي يمر من خلال أراضي قرية خان أباد لمدينة يفلاخ والعملية مستمرة.

تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.