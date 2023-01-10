تضرر 22 سيارة في 11 حادث مروري وقعت على طرق محافظات أذربيجان الشمالية
AzerTAg.az
١٠.٠١.٢٠٢٣ [١٤:١٣]
باكو، 10 يناير، أذرتاج
وقعت 11 حادث مروري عموما على طرق المحافظات الشمالية في ظل سوء ظروف الطقس السائدة عليها منذ 8 يناير.
قالت إدارة شرطة المرور بالمحافظات الشمالية في بيان إن الإدارة سجلت 6 حوادث مرورية في قوبا وحادثين مروريين في قوصار و3 حوادث مرورية في خاتشماز.
وتضررت 22 سيارة عموما جراء تلك الحوادث المرورية ولا خسائر في الأرواح.
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