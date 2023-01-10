تضرر 22 سيارة في 11 حادث مروري وقعت على طرق محافظات أذربيجان الشمالية

باكو، 10 يناير، أذرتاج

وقعت 11 حادث مروري عموما على طرق المحافظات الشمالية في ظل سوء ظروف الطقس السائدة عليها منذ 8 يناير.

قالت إدارة شرطة المرور بالمحافظات الشمالية في بيان إن الإدارة سجلت 6 حوادث مرورية في قوبا وحادثين مروريين في قوصار و3 حوادث مرورية في خاتشماز.

وتضررت 22 سيارة عموما جراء تلك الحوادث المرورية ولا خسائر في الأرواح.