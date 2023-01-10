الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز قد تتعاون مع الجمعية البرلمانية الآسيوية

باكو، 10 يناير (أذرتاج)

تظهر منصات التعاون البرلماني مسئولية النواب - ممثلي الشعب عن إيجاد سبل معالجة القضايا التي تقلق البشرية، واعتزامهم بالعمل معا من اجل تحقيق عالم أكثر عدالة. إن الجمعية البرلمانية الاسيوية، التي تحقق رسالة تاريخية، تخلق أرضية مثمرة وفرص تعاون مفيد وقريب للحوار بين البرلمانات الاسيوية.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها صاحبة غفاروفا رئيسة المجلس الوطني في كلمة ألقتها في حفل افتتاح الدورة العامة الـ13 للجمعية البرلمانية الاسيوية في انطاليا.

قالت غفاروفا ان الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، التي أنشئت بمبادرة من الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف، مستعدة للتعاون مع الجمعية البرلمانية الاسيوية من اجل تحقيق الأهداف المشتركة حيث تربطهما وجهات ومبادئ متماثلة. وزادت ان النظام المتعدد الجوانب الحالي يحتاج الى تحسينات جادة قد تفيد كافة البلدان مشيرة الى أهمية الالتزام الجاد لقواعد القانون الدولي ومبادئه، وضرورة تجنب المنظمات الدولية من المعايير المزدوجة. وقالت ان هذا من متطلبات نظام العلاقات الدولية المعاصرة، لكن في الوقت ذاته

هو ضروري لإحلال العدالة والإخلاص.