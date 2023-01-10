بيسكوف: سيُدرس قرار أرمينيا عن تدريبات منظمة معاهدة الامن الجماعي

باكو، 10 يناير (أذرتاج)

ستدرس منظمة معاهدة الامن الجماعي موقف أرمينيا منها.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها المتحدث الرسمي باسم كرملين دميتري بيسكوف.

يقال ان رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أكد اليوم في مؤتمر صحفي له أن بلاده لن تستضيف، في الوضع الحالي، تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في عام 2023.

كما أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة تاس الروسية: قال باشينيان: "أبلغ وزير الدفاع الأرميني هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي كتابياً أنه في الوضع الحالي نرى من غير المناسب إجراء تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي على أراضي أرمينيا، لذلك لن يتم إجراء مثل هذه التدريبات، على الأقل هذا العام".

ويذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في وقت سابق، أن القوات البرية التابعة للقوات المسلحة الروسية ستشارك في ثماني تدريبات دولية من المقرر إجراؤها في الميادين العسكرية الروسية خلال عام 2023. ووفقاً للوزارة، ستشارك القوات البرية الروسية أيضاً في تدريبات وحدات حفظ السلام في منظمة معاهدة الأمن الجماعي "الأخوة المتينة-2023"، التي كان من المقرر أن تجرى على الأراضي الأرمينية.