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    أقاليم


    قرية قارا اغاج لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)

    ١٠.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 10 يناير (أذرتاج)

    احتلت قرية قارا اغاج لمحافظة قوبادلي من قبل القوات المسلحة لارمينيا عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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