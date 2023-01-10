الرئيس إلهام علييف: العالم اعترف بنتائج الحرب القراباغية الثانية

باكو، 10 يناير (أذرتاج)

كان هدفنا الرئيسي، بعد الحرب القراباغية الثانية، إثبات انتصارنا العسكري المجيد على المستوى السياسي أيضا. وأقدمنا على هذا العمل فورا. لأننا كنا نفهم جيدا اننا نواجه مشاكل معينة إذا لا نثبت هذا الانتصار على الصعيد السياسي، ولا نجعل المجتمع العالمي يعترف به.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في حوار أجرته معه القنوات التلفزيونية المحلية.

وزاد الرئيس: "أقدمنا على العمل فورا واعتبر أنه اليوم، بعد مرور سنتين من انتهاء الحرب، يمكن القول بكل يقين ان نتائج الحرب اعترف بها العالم. اثبت مرة أخرى ان أذربيجان اتخذت موقفا عادلا. علينا ان نزيد من تعزيز الوضع الناشئ في نهاية الحرب، أي نزيد من تمنين مواقفنا. واستطعنا تحقيق اهدافنا على مستوى العلاقات الدولية وكذلك داخل البلد خلال السنتين."