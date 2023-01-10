أذربيجان معروفة اليوم كشريك موثوق به وجاد في العالم

باكو، 10 يناير، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، في حوار أجرته معه القنوات التلفزيونية المحلية، انه ليس سرا اليوم أن أذربيجان معروفة كشريك موثوق به وجاد في العالم وان أذربيجان من البلاد التي تقول رأيها علانيا وتنتهج سياسة مستقلة. وإنما هو مبني على قدراتنا العسكرية وانتصارنا المجيد.

وقال رئيس الدولة:

"ولأنني شاهد عيان لذلك أن الموقف الإيجابي من سياسة أذربيجان، الذي كان قبل الحرب قد ازداد بعدها ازديادًا وأعني أن الاحترام بنا زاد لأن النخبة السياسية العالمية تدرك جيدا ما هو ثمن انتصارنا هذا وما هي المخاطر التي واجهناها وما هي القوات التي كافحناها وما زلنا نواصل اليوم. وأعني أن الحرب رغم أنها قد وضعت أوزارها فإن النضال ما انفك مستمرا وأنا متأكد من أننا نكون نحن الغالبين لأننا على الطريق المحق وقوتنا العسكرية والسياسية بما فيه استقلالنا الاقتصادي تزيد من قدراتنا طبعا."