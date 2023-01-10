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    روسيا تخفض استخراجها من الغاز 11.8 % في العام الماضي

    ١٠.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
    روسيا تخفض استخراجها من الغاز 11.8 % في العام الماضي

    موسكو، 10 يناير، (أذرتاج)

    بحسب نتائج العام الماضي، انخفض استخراج الغاز الروسي بنسبة 11.8 في المائة ليشكل 672 مليار متر مكعب.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا حدث بسبب انخفاض صادرات الغاز إلى أوروبا من قبل شركة "غازبروم" الروسية. زادت شركتا "روستنفت" و"نوفاتيك" الخاصتان استخراجهما من الغاز بنسبة 16 و1.7 في المائة خلال العام الماضي.

    يتوقع الخبراء أن تخفض "غازبروم" إنتاجاتها بنسبة 30-40 في المائة خلال هذا العام (حتى مع الأخذ في الاعتبار الغاز المصدر إلى الصين عبر خط أنابيب "باور أوف سيبيريا").

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