باكو، 10 يناير، أذرتاج

إن نشاط واسع النطاق لمؤسس دولة أذربيجان المستقل والحديث الشخصية السياسية البارزة حيدر علييف يتضمن حقبة كاملة من تاريخنا الحديث. وقاد هذه الشخصية المرموقة أذربيجان خلال الفترتين المتباينتين تماما خلال 1969-1982 فترة سلطة الاتحاد السوفييتي و1993-2003م وهو العقد التالي لاستعادة استقلال البلد. يعد حيدر علييف مؤلف نهضة أذربيجان. انتخابه رئيسا للجمهورية عام 1969م قد غير وتيرة الحياة من خلال استبدال الركود والعطالة اللذين كانا يسودان جميع المجالات إلى ذلك الحين بالانتعاش والنهضة حيث وضع انطلاق طريق يقود إلى النهضة.

وحيدر علييف الذي عاد إلى الحكم تلبية لدعوات الشعب المصرة في فترة صعبة ومعقدة كان أذربيجان يعيش خلاله سنواته المصيرية بعد إعادة استقلال الدولة عام 1991م أبدى أمثلة التفادي والتضحية منقطعة النظير من اجل إنقاذ الوطن الغالي. وخلص أذربيجان من خطر الانقسام وفقدان الاستقلال ومن الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة وأخرجها الى طريق التنمية المستدامة. ومن النتيجة المنطقية لجميع هذه الفعاليات المهيبة والرؤية الحكيمة والاستراتيجية المستهدفة الى المستقبل الباهر هو أن أذربيجان القوي والنافذ والمقتدر صاحب القول في العالم قد برهن بتحقيق الانتصار المجيد في حرب الـ44 يوما الوطنية انه قادر على حماية سيادته واستقلاله.

وإذ تقدم وكالة أذرتاج لحظات رئيسية من حياته الباهرة والغنية والمجدة وفعالياته منقطعة النظير في مجالي السياسة وبناء الدولة المتضمنة في عمره المهدى للشعب بالتسلسل الزمني.

لحظات من العمر المهدى للشعب: عام 1996م – فبراير

عاد الزعيم العام، الذي قرر الوقوف إلى جانب شعبه الأذربيجاني، الذي كان يعاني من الأوضاع الحرجة مطلع عام 1990م، إلى الوطن من موسكو. وغادر حيدر علييف باكو إلى نخجوان فور وصوله إلى باكو 22 يوليو بسبب قطع الحكومة آنذاك طريقه إلى العاصمة. ولم تمض مدة طويلة حتى انتخب نائبا في المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة ونائبا في المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان السوفييتية الاشتراكية.

ورفع علم أذربيجان ثلاثي الألوان في نخجوان لأول مرة بمبادرته هو بعد فترة الإمبراطورية المستمرة 70 سنة. كما حافظ حيدر علييف الذي انتخب رئيسا للمجلس الأعلى النخجواني 3 سبتمبر عام 1991م على الجمهورية الذاتية الحكم من العدوان الأرميني والاضطرابات السياسية.

عودة المنقذ

دعا الشعب زعيمه العام للمساعدة في يونيو عام 1993م فترة مواجهة أذربيجان التهديدات والمخاطر الرهيبة وأتى حيدر علييف الذي لم يسعه ألا يبالي بوضع الوطن الصعب باكو 9 يونيو. وأنقذ البلد من الأزمة السياسية والصراع الأهلي بقراراته الحكيمة وخطواته الحاسمة.

وانتخب حيدر علييف رئيسا للمجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان 15 يونيو وبدأ الانحراف في جميع مجالات حياة البلد من ذلك الآن وسجل ذلك في تاريخ البلد كيوم النجاة الوطني. وانتخب رئيسا لجمهورية أذربيجان عبر الاستفتاء العام في 3 أكتوبر.

* 2 فبراير. الرئيس حيدر علييف ألقى كلمة في منتدى شباب أذربيجان الأول.

* 5 فبراير. ألقى كلمة في حفل مكرس للذكرى السنوية الـ 17 للثورة الإيرانية الإسلامية.

* 6 فبراير. استقبل رئيس قسم جمهوريات ما وراء القوقاز وآسيا الوسطى التابع للمديرية العامة لمفوضية الاتحاد الأوروبي فوكيان فوتياديس.

* 7 فبراير. اجتمع مع نائب رئيس ومدير شركة ام تي وي التلفزيونية الإنكليزية.

* 9 فبراير. عقد اجتماعًا تشاوريا حول فعاليات جيوش حرس الحدود.

* 10 فبراير. أدلى بحديث صحفي لبرنامج "سري تمامًا" بالتلفزيون الروسي.

* 12 فبراير. استقبل وفد وزارة الخارجية الأمريكية.

* 13 فبراير. التقى بالسفير الأمريكي في باكو ريتشارد كوزلاريج.

* 14 فبراير. التقى بمدير هيئة حرس الحدود الروسي الفدرالي اندريه نيقولايف.

* 15 فبراير. رد على أسئلة مراسل قناة أستراخان.

حضر حفل توقيع اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي بين أذربيجان وإستونيا.

* 16 فبراير. ألقى كلمة في حفل توقيع وثائق حول نقل النفط الأول المستخرج في أذربيجان.

* 16 فبراير. هنأ شعب أذربيجان بمناسبة عيد الفطر.

التقى بمجموعة من عمال تلفزيون أذربيجان بمناسبة الذكرى السنوية الـ 40 لتأسيسها وألقى كلمة في الفعاليات التذكارية.

* 20 فبراير. التقى برئيس جمهورية كالميكيا كيرسان ايليومجينوف.

* 22 فبراير. أدلى بحديث صحفي لبرنامج قناة "مير" التلفزيونية.

* 24 فبراير. وجه خطابًا إلى الشعب بمناسبة الذكرى السنوية الـ 4 لمجزرة خوجالي واجتمع بمجموعة من سكان خوجالي.

* 26 فبراير. استقبل المفوض الأمريكي بمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا جوزيف بريسيل.

* 27 فبراير. ألقى كلمة في افتتاح المعرض التسويقي الجمهوري الأول "الحرفة الشعبية والعمالة الذاتية".

ألقى كلمة في حفل وضع حجر الأساس لمجمع سفارة الاتحاد الروسي في باكو.

* 29 فبراير. التقى بالرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزير الخارجية السويسري فلافيو كوتي.