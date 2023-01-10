الرئيس الأذربيجاني: ناتجنا المحلي الإجمالي بلغ 134 مليار مانات الحد القياسي في العام الماضي

باكو، 10 يناير، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حديث صحفي أدلى به لقنوات متلفزة محلية إننا نحقق جميع الأعمال على حسابنا ولم نحصل على مساعدة ودعم من أحد بعد الحرب ولكن رئيسي أوزبكستان وكازاخستان بادرا بنفسيهما ببساطة بإنشاء مدرستين متوسطتين في فضولي ولم نتلق ولو ماناتا واحدة من أية جهة غير ذلك.

وقال الرئيس علييف "إن الاستقلال الاقتصادي يجب أن تتقوى وقد بلغ ناتجنا الإجمالي المحلي في العام الماضي حدا قياسيا حيث انه بلغ 134 مليار مانات حسب المعلومات المدققة الأخيرة والبتة قد ارتفعت التجارة الخارجية أيضا وتجاوزت عن 50 مليار دولار والفائض الإيجابي للتجارة الخارجية يشكل 25 مليار دولار وأعني أن الذين يشتغلون بالاقتصاد يعرفون أن هذا ماذا يعني وفي الوقت ذاته قد انخفض ديننا الخارجي."