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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: أدرجت مصطلح "ممر زنكزور" في المعجم الجيوسياسي

    ١٠.٠١.٢٠٢٣ [١٨:٥‎٨]
    الرئيس إلهام علييف: أدرجت مصطلح

    باكو، 10 يناير، أذرتاج

    قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حديث صحفي أدلى به لقنوات متلفزة محلية إن مشروع ممر زنكزور ليس بالنسبة لنا بمشروع اقتصادي او نقلي فقط بل هو مشروع استراتيجي أيضا ونحن متأكدون تمامًا من أن تحقق هذا المشروع هو حقنا الطبيعي.

    وقال رئيس الدولة "إن تعبير "ممر زنكزور" لا يوجد في البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر عام 2020م لأن مصطلح "ممر زنكزور" أدرجتُه بعد ذلك في المعجم الجيوسياسي كما يقال. ولكنه (البيان الثلاثي) يشير بصراحة إلى أنه يجب أن يكون ثمة رابط للنقل بين محافظات أذربيجان الغربية وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة ويجب على أرمينيا أن تضمن ذلك".

    واكد الرئيس علييف على محاولة أرمينيا في الوقت الحاضر أن تهرب من ذلك بحيث انها لا تفي بالتزاماتها التي تعهدت بها بالفعل منذ أكثر من العامين مفيدا أن "ذلك لن يوقفنا وأعني أن هذا بالنسبة لنا مشروع استراتيجي وليس بالنسبة لنا فقط بل وبالنسبة للبلد المجاور وكذلك للجغرافيا الكبيرة أيضا."

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