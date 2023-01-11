مناظر شتوية في غابالا شمال أذربيجان (صور)

باكو، 11 يناير (أذرتاج) ازدادت الطبيعة جمالا بسبب تساقط الثلوج الكثيفة في مناطق أذربيجان. اكتست غابالا الوجهة السياحية الجميلة الواقعة على أحضان جبال القوقاز الكبرى في شمال أذربيجان بحلتها البيضاء. تقدم أذرتاج صورا من هذا الجمال الذي يسحر المشاهدين.

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