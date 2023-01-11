أذربيجان أنجزت في أراضيها كل الاعمال الرئيسية المتعلقة بالممر الأوسط وممر النقل "الشمال – الجنوب"

باكو، 11 يناير (أذرتاج)

منذ سنوات طويلة وننفذ المشاريع في مجال النقل. والحرب بين روسيا وأوكرانيا زادت أهمية الاعمال التي نقوم بها.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في حوار أجرته معه القنوات التلفزيونية المحلية.

قال الرئيس ان جميع الاعمال الرئيسية المتعلقة بالممر الأوسط وممر النقل الشمال – الجنوب قد استكملت في أراضي أذربيجان، مشيرا الى "اننا نعتقد ان ممر النقل الشمال الجنوب بوحده قد يسمح بنقل ما يتراوح بين 15 مليون و30 مليون طن من الشحن مرحليا عبر أراضي أذربيجان. وهذا رقم كبير جدا. وكل إمكانيات الترانزيت لاذربيجان تشكل حاليا نسبة قليلة منه. إذ ان ممر النقل الشمال الجنوب مشروع قابل للتنافس."