الرئيس الأذربيجاني يرفض تسييس موضوع خط انابيب الغاز العابر لبحر الخزر

باكو، 11 يناير (أذرتاج)

منذ سنوات طويلة، ويتعرض موضوع خط انابيب الغاز العابر لبحر الخزر للتسييس. لكني ارفض هذا التسييس. لأني أؤيد دوما العمل على مشاريع واقعية.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ردا على سؤال عن موقف أذربيجان من خط انابيب الغاز العابر لبحر الخزر في حوار أجرته معه القنوات التلفزيونية المحلية.

وقال الرئيس ان ثمة أسئلة عديدة تبقى مفتوحة. بعد الرد عليها يمكن تحقيق هذا المشروع.

"مبدئيا، أعتبر ان هذا المشروع قد يكون مثمرا اقتصاديا، لكن ينبغي دراسة الجدوى الاقتصادية الفنية في البداية. بعد ذلك يجب التصديق عليه. يجب على مُصدر الغاز ان يبرم عقودا مع المستهلكين ويحدد سعره. إذ ان التكاليف تزداد كلما تطول المسافة. على كل حال، قدمنا دوما دعما سياسيا لهذا المشروع. اذا تلقينا أي طلب بشأن هذا المشروع فسوف نبذل كل ما في وسعنا لتقديم المساعدة"، حسما قال الرئيس.