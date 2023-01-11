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    نقل الكهرباء من أذربيجان مشروع عالمي يمكن إنجازه

    ١١.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    نقل الكهرباء من أذربيجان مشروع عالمي يمكن إنجازه

    باكو، 11 يناير (أذرتاج)

    من المخطط إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقوة تبلغ 22 ألف ميجاوات في أذربيجان بناء على بروتوكولات نية موقعة مع الشركتين العالميتين الرئيسيتين. والأهم هو مصيره القادم أي كيف سوف تنقل هذه الطاقة؟ إذ نحتاج الى توسيع خطوطنا الحالية للنقل الكهربائي.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في حوار أجرته معه القنوات التلفزيونية المحلية.

    "هنا نعود مرة أخرى الى مسألة ممر زنكزور. نعتبر إمكانية نقل الطاقة الكهربائية أيضا عبر ذلك الممر. لهذا الغرض بالذات ننشئ في محافظة جبرائيل محطة كبيرة للاستقبال والتحويل. في حالة إنجاز هذا المشروع يجب انشاء محطة أخرى في الحدود بين ناخجيوان وتركيا. في الوقت ذاته، يجب توسيع إمكانيات النقل الكهربائي في أراضي تركيا. لأنها لا تملك حاليا إمكانيات لنقل هذا القدر الكبير من الطاقة. وهذا مشروع عالمي ويمكن إنجازه بالكامل"، كما قال الرئيس الأذربيجاني.

    وأضاف الرئيس ان الشركات المستثمرة بمليارات دولار في أذربيجان اليوم على يقين تام من ان هذه الطاقة الكهربائية ستستهلك في أذربيجان وكذلك ستخلق فرصة للتصدير.

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