  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس الأذربيجاني: الجانب الأرميني يجهض عملية التفاوض...أعلم أسبابه

    ١١.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٢]
    الرئيس الأذربيجاني: الجانب الأرميني يجهض عملية التفاوض...أعلم أسبابه

    باكو، 11 يناير (أذرتاج)

    يجهض الجانب الأرميني عملية المفاوضات وأنا اعرف أسبابه. فيما يتعلق بقدرة أرمينيا على هذا ام إمكانية تأثير الشتات الارمينية على هذه القوة فأعتبر ان هنا تأثيرا وان الاستناد عليه أمر مناسب لترك المسئولية.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في حوار أجرته معه القنوات التلفزيونية المحلية.

    قال الرئيس ان الحكومة الارمينية مسئولة عن تصرفاتها. لكل بلد وزعيم صعوبات امامه. لكن لا يسمح له بالتلاعب مع هذا. هذا أمر داخلي ويجب على الجميع ان يتركز على مسألة السلام ويعمل لإقناع المجتمع ويعمل في الحقيقة على التوصل الى سلام.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٢٥‎]
    سبع سيارات خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ١١.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٠٦]
    ثلاث سيارات خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ١١.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٥‎]
    الرئيس: السبب الرئيسي لموقف فرنسا المعادي لأذربيجان يرجع إلى إفشالنا خططها
    "أطلب الآن من فرنسا بالاعتذار على ما صنعت خلال الحرب"
    ١١.٠١.٢٠٢٣ [١١:١٠]
    طريق لاتشين وخانكندي: حملة الاعتصام السلمي مستمر ليل نهار