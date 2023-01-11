الرئيس الأذربيجاني: الجانب الأرميني يجهض عملية التفاوض...أعلم أسبابه

باكو، 11 يناير (أذرتاج)

يجهض الجانب الأرميني عملية المفاوضات وأنا اعرف أسبابه. فيما يتعلق بقدرة أرمينيا على هذا ام إمكانية تأثير الشتات الارمينية على هذه القوة فأعتبر ان هنا تأثيرا وان الاستناد عليه أمر مناسب لترك المسئولية.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في حوار أجرته معه القنوات التلفزيونية المحلية.

قال الرئيس ان الحكومة الارمينية مسئولة عن تصرفاتها. لكل بلد وزعيم صعوبات امامه. لكن لا يسمح له بالتلاعب مع هذا. هذا أمر داخلي ويجب على الجميع ان يتركز على مسألة السلام ويعمل لإقناع المجتمع ويعمل في الحقيقة على التوصل الى سلام.