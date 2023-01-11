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    أذربيجان: 69 إصابة بكورونا في 10 يناير

    ١١.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٢٧]
    أذربيجان: 69 إصابة بكورونا في 10 يناير

    باكو، 11 يناير، (اذرتاج)

    سجلت 69 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و12 حالة إصابة و4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 10 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 826 ألف و993 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 816 ألف و434 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و27 مريضا منهم ويستمر علاج 532 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2503 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و447 ألف و795 فحص.

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