أذربيجان: تطعيم 459 جرعة من لقاح كورونا في 10 يناير

باكو، 11 يناير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 459 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 10 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 246 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و59 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 127 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و27 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و935 ألف و633 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و398 ألف و874 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و876 ألف و5 أشخاص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و395 ألف و938 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و816 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.