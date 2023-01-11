البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 11 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 11 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0094
أورو EUR 1 1.8257
دولار أسترالي AUD 1 1.1753
روبل بيلاروس BYN 1 0.6734
ريال برازيلي BRL 1 0.3267
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0999
كرون دنماركي DKK 1 0.2455
لاري جورجي GEL 1 0.6332
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2176
دولار كندا CAD 1 1.2658
دينار الكويت KWD 1 5.5576
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3888
بيسو المكسيك MXN 1 0.0892
جنيه مصري EGP 1 0.0614
لاي مولدوفا MDL 1 0.0888
كرون النرويج NOK 1 0.1703
زلوتي بولندا PLN 1 0.3891
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199
روبل روسي RUB 1 0.0244
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2804
دولار سنغافورة SGD 1 1.2784
ريال السعودية SAR 1 0.4528
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1662
دولار تايوان TWD 1 0.0559
ليرة تركيا TRY 1 0.0905
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0842
كرون التشيك CZK 1 0.0761
يوان الصين CNY 1 0.251
جنيه إنكلترا GBP 1 2.067
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4909
كرون السويد SEK 1 0.1632
فرنك سويسرا CHF 1 1.8433
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1366
ليرة لبنان LBP 100 0.112
ين اليابان JPY 100 1.2849
بيسو تشيلي CLP 100 0.2052
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.011
ريال إيران IRR 100 0.004
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