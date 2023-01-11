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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١١.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٣٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 11 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 11 يناير كانون الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0094

    أورو EUR 1 1.8257

    دولار أسترالي AUD 1 1.1753

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

    ريال برازيلي BRL 1 0.3267

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0999

    كرون دنماركي DKK 1 0.2455

    لاري جورجي GEL 1 0.6332

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2176

    دولار كندا CAD 1 1.2658

    دينار الكويت KWD 1 5.5576

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3888

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0892

    جنيه مصري EGP 1 0.0614

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0888

    كرون النرويج NOK 1 0.1703

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3891

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

    روبل روسي RUB 1 0.0244

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2804

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2784

    ريال السعودية SAR 1 0.4528

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1662

    دولار تايوان TWD 1 0.0559

    ليرة تركيا TRY 1 0.0905

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0842

    كرون التشيك CZK 1 0.0761

    يوان الصين CNY 1 0.251

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.067

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4909

    كرون السويد SEK 1 0.1632

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8433

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1366

    ليرة لبنان LBP 100 0.112

    ين اليابان JPY 100 1.2849

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2052

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.011

    ريال إيران IRR 100 0.004

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