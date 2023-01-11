البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 11 يناير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 11 يناير كانون الثاني اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0094

أورو EUR 1 1.8257

دولار أسترالي AUD 1 1.1753

روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

ريال برازيلي BRL 1 0.3267

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0999

كرون دنماركي DKK 1 0.2455

لاري جورجي GEL 1 0.6332

روبي هندي INR 1 0.0208

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2176

دولار كندا CAD 1 1.2658

دينار الكويت KWD 1 5.5576

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3888

بيسو المكسيك MXN 1 0.0892

جنيه مصري EGP 1 0.0614

لاي مولدوفا MDL 1 0.0888

كرون النرويج NOK 1 0.1703

زلوتي بولندا PLN 1 0.3891

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

روبل روسي RUB 1 0.0244

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2804

دولار سنغافورة SGD 1 1.2784

ريال السعودية SAR 1 0.4528

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1662

دولار تايوان TWD 1 0.0559

ليرة تركيا TRY 1 0.0905

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0842

كرون التشيك CZK 1 0.0761

يوان الصين CNY 1 0.251

جنيه إنكلترا GBP 1 2.067

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4909

كرون السويد SEK 1 0.1632

فرنك سويسرا CHF 1 1.8433

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1366

ليرة لبنان LBP 100 0.112

ين اليابان JPY 100 1.2849

بيسو تشيلي CLP 100 0.2052

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.011

ريال إيران IRR 100 0.004