باكو، 11 يناير، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حديث صحفي أدلى به لقنوات متلفزة محلية إن انتصارنا في الحرب أثار استياء كثير في فرنسا ونرى ونتأكد مرة أخرى عندما نلقي نظرة على الماضي من أن مجموعة مينسك ولا سيما فرنسا كانت تسعى بكل ما في وسعها إلى عرقلة حل هذه القضية ولم نقبل ذلك واعتبر أن السبب الرئيسي لمثل هذا الموقف المعادي لأذربيجان يرجع في الغالب إلى أننا قد أفشلنا إفشالا خططهم وهم عجزوا عن إنقاذ أرمينيا التي كانوا يحمونها.

وذكر رئيس الدولة أن الوضع الراهن نتاج أعمال حكومة فرنسا الحالية مفيدا أنني آمل في تشكل حكومة في المستقبل بفرنسا تقدر العلاقات مع أذربيجان لأننا كنا دوما متعاونين معهم بنية الصداقة فقط.

وأضاف الرئيس علييف "أنني قلتُ في لقاء مغلق مؤخرا أن فرنسا قادرة على عيش لسنا فيه ونحن الآخرون قادرون على عيش ليست فيه فرنسا ولم تشعر بذلك ولم نشعر به ولكن الطريق هذا الطريق وذلك خيارهم ولم نقعل شيئا معاديا لهم بل رددنا عليهم فترة الحرب ولا أريد الآن أن اتحدت عن الاتصالات الرفيعة الواقعة إبان الحرب وكانت تلك واقعة في أثناء المحادثات المغلقة ولكن علاقاتنا كانت متوترة للغاية خلال الحرب وكانت فرنسا فترة الحرب تتهمنا علانية وتقذفنا بالإفك والبهتان وأطلب الآن منهم بالاعتذار.